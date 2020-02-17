رياضة | "سوبر" الأهلي والزمالك بدون وقت إضافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سوبر" الأهلي والزمالك بدون وقت إضافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، كيف سيتم حسم مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي ضد الزمالك، بالإمارات العربية المتحدة، في حال إنتهائها بالتعادل بين الفريقين.

وأكد مسؤولو الجبلاية، أن اللائحة لا تنص على وجود وقت إضافي خلال مباراة السوبر المصري في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وأضافت: " المباراة في حال انتهائها بالوقت الأصلي بالتعادل، سيتم التوجه لخوض ركلات ترجيح بشكل مباشر، لحسم اللقب".

ووصلت بعثة الزمالك اليوم إلى الإمارات استعدادًا للمباراة، على أن تغادر بعثة الأهلي في الثانية والنصف ظهر اليوم وتصل في الثامنة والنصف مساءً.

ويلتقي الأهلي الزمالك، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ضمن منافسات كأس السوبر المصري.