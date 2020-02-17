رياضة | رسميا.. برشلونة يحصل على فرصة التعاقد مع مهاجم جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يحصل على فرصة التعاقد مع مهاجم جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على منح برشلونة فرصة التعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة تتجاوز 5 أشهر.

وأعلنت رابطة الليجا السماح لبرشلونة بالتعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي في مهلة أقصاها 15 يوما.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن برشلونة سيعلن عن اسم مهاجمه الجديد خلال ساعات ، وربما يكون مارتن لاعب ليجانيس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف المتصدر ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة.