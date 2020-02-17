رياضة | عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليفربول يحسم مصير محمد صلاح ورفيقيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض نادي ليفربول الإنجليزي رحيل نجومه محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الكروي.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية: "ليست هناك أي فرصة للسماح برحيل محمد صلاح أو ماني أو فيرمينو في الصيف المقبل".

وأضاف الصحيفة نقلًا عن مصادرها في ليفربول: "أي تعاقد محتمل مع فيرنر أو سانشو سيكون لتنويع الخيارات الهجومية لليفربول وليس لاستبدال أحد من الثلاثي".

وأحرز محمد صلاح 18 هدفًا وصنع 9 مع ليفربول هذا الموسم، خلال 34 مباراة لعبها في مختلف المسابقات.