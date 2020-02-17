رياضة | وزير الشباب يفتتح البطولة العربية للرماية..غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب يفتتح البطولة العربية للرماية..غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة العربية الخامسة عشر للرماية وبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات والتى تبدأ فى الفترة من 17وحتى 26 فبراير الجاري.

ويأتي افتتاح البطولة بحضور عدد من الشخصيات البارزة فى مصر والوطن العربي، وذلك غدا الثلاثاء الموافق 18 فبراير في تمام الساعة 6 مساءا بفندق هيلتون دريم بالسادس من أكتوبر .

يشارك في البطولة عدد 350 رامي ورامية من 13 دولة هم "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن،الكويت، لبنان، الامارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف، وتقام اليوم الاثنين أولى المنافسات بعد الانتهاء من فحص الأسلحة والتدريبات الرسمية.

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وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة، ان هذه البطولة تأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لكل الاتحادات الرياضية، مشيرا الي ان مصر أصبحت جاذبة لكل الأحداث والفعاليات الرياضية، متمنيًا التوفيق لكل الفرق المشاركة في البطولة.

وقال اللواء حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصرى للرماية ونائب رئيس الاتحاد العربى للرماية، إن استضافة البطولة العربية وبطولة الشيخة فاطمة للعام الثالث على التوالى يعتبر تأكيدا على مكانة مصر المرموقة ونجاح الاتحاد المصرى فى استضافة البطولة خلال الأعوام الماضية، والذى شهد نجاحا كبيرا ومنافسة قوية من جميع الرماة المشاركين في البطولة.

وأشار حسنى إلى أن البطولة ستقام على ميادين نادى الرماية وستقام على هامش البطولة منافسات كأس الجائزة الكبرى المفتوحة للرجال والشباب، بالإضافة إلى بطولة التارجت سبرينت ما يزيد من قاعدة المشاركة فى الفعاليات وزيادة فرصة الاحتكاك للاعبين واللاعبات مع مدارس الرماية المختلفة.

وأضاف حسني أنه سيقام غداً حفل افتتاح البطولة بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة ويشهد حفل افتتاح البطولة عدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربى بحضور السيد وزير الشباب والرياضة .