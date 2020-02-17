رياضة | مجلس دمنهور يصرف مكافأة الفوز على البلدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس دمنهور يصرف مكافأة الفوز على البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرف مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، مكافأة الفوز علي بلدية المحلة التي كانت ضمن منافسات بداية الدور الثاني وذلك كحافز للاعبي الفريق الأول لمواصلة الإنتصارات خلال اللقاءات المقبلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وعلي الرغم من وجود ضائقة مالية شديدة بالنادي خلال هذه الفترة إلا أن مجلس إدارة دمنهور قرر صرف مكافأت الفوز علي بلدية المحلة ووعد بصرف باقي المكافأت المتأخرة وفروقات المكافأت خلال الفترة المقبلة.

ويتبقي للاعبي دمنهور شهر متأخر من الراتب الشهري، وأثنين مكافأت فوز، بالأضافة إلي المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين القدامي من الموسم الماضي.

وحصل جميع اللاعبين علي وعد من مجلس إدارة دمنهور بصرف راتب شهر يناير خلال الفترة المقبلة وأيضا مع الوعد بصرف الرواتب المتأخرة لأفراد الجهاز المعاون.

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وقدم كمال فريد المدير الفني الشكر لرجل الأعمال المهندس علاء الشرقاوي علي تدعيمه للفريق بمكافأت تحفيزية خاصة في حالة الفوز في كل مباراة وهو الأمر الذي يحسب له علي وقوفه مع نادي دمنهور في هذا التوقيت من أجل تحقيق حلم الجماهير البحراوية بالعودة من جديد لدوري الممتاز.

ووجه أيضا الشكر لمجلس إدارة نادي دمنهور علي صرف بعض مستحقات اللاعبين في حدود الإمكانيات المتاحة لهم، مشيرا الي إنه شئ يحسب لهم في هذا التوقيت الحرج جدا.

ومن خلال مران الفريق الدمنهوري قام كمال فريد ومعه أحمد النعناعي وأحمد بربش مدرب حراس المرمي بعقد جلسة خاصة مع جميع اللاعبين وطلبهم بالهدوء والتركيز أكثر داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الأخضر في مباراة مالية كفرالزيات وأحترام المنافس وإستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز لإستمرار كسب ثقة الجميع وثقة الجماهير البحراوية التي تأتي خلف الفريق البحراوي دائما في كل مكان من أجل تحقيق حلم العودة من جديد إلي دوري الأضواء والشهرة.

يذكر أن دمنهور يحتل المركز الثاني برصيد 27 نقطة بترتيب جدول المجموعة الثالثة وبفارق نقتطين عن فاركو صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة