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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيلة مباراة شباب الاهلي دبي ضد الهلال تشهد مفاجأت نارية والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
أعلن رازفان لوشيسكو ورودولفو أروابارينا تشكيلة مباراة شباب الأهلي دبي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان بعد أقل من ساعة لحساب مباريات الجولة الثانية لمجموعات دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
وشهدت تشكيلة الفريقان وجود بعض التغييرات التي جاء منها بسبب الإصابة فيما كانت بعض التغييرات الأخرى فنية بسبب حاجة كل مدرب لإقتناص النقاط الثلاثة .
وجاءت تشكيلة نادي الهلال على النحو التالي :-
- حراسة المرمى : عبد الله المعيوف .
- خط الدفاع : محمد البريك ، يانج هيون سو ، عبد الله الحافظ ، ياسر الشهراني .
- خط الوسط : عبد الله عطيف ، سلمان الفرج ، سالم الدوسري ، جيوفينكو ، أندرية كاريلو .
- خط الهجوم : بافيتمبي جوميز .
فيما جاءت تشكيلة فريق نادي شباب الاهلي دبي كالآتي :-
- حراسة المرمى : ماجد ناصر .
- خط الدفاع : هيكل ، محمد سبيل ، محمد مرزوق ، يوسف جابر .
- خط الوسط : ماجد حسن ، وليد حسين ، الحمادي ، عبد الله النقبي ، كارتابيا.
- خط الهجوم : بيدرو كوندي .
ويتصدر الهلال المجموعة برصيد ثلاثة نقاط جمعها من الفوز في الجولة الأولى وبفارق الأهداف عن فريق نادي باختاكور الأوزبكي في المقابل يحتل شباب أهلي دبي اللقاء بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية من العملاق الأوزبكي .
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