شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيي ذكرى وفاة 48 مشجعًا للفريق.. «فبراير الأسود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادي الزمالك على إحياء ذكرى وفاة 48 مشجعًا للفريق، أثناء مباراته أمام دوكلا براغ التشيكي، في الكارثة التي وقعت في 17 من فبراير عام 1974، عندما تدافع المشجعون قبل مباراة ودية لكرة القدم في استاد حلمي زامورا، بين الزمالك ودوكلا براغ التشيكي.

وتحل اليوم، الذكرى السادسة والأربعون على المأساة التي تعد أول فاجعة في تاريخ ملاعب كرة القدم المصرية، بسقوط أكثر من 48 مشجعا زملكاويا وإصابة المئات قبل بداية مباراة الزمالك ودوكلا براغ التشيكي الودية في ملعب حلمى زامورا، والتي وأطلق عليها وقتها حادث شهر فبراير الأسود.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تَحل اليوم الذكرى السادسة والأربعون على وفاة 48 مشجع زملكاوي اثر التدافع والعدد الزائد في المباراة التي جمعت الزمالك بفريق دوكلا براغ التشيكي، سنظل نخلد ذكراكم دائمًا».