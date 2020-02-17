شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يقود سباق التوقيع مع نجم نورويتش سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي ليفربول سباق رباعيًا على توقيع نجم نادي نورويتش سيتي تود كانتويل، الذي من المنتظر أن يطلب ناديه قرابة 30 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته.

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وتألق «كانتويل» مع نورويتش في أولى مواسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز مسجلًا 6 أهداف في 26 مباراة، رغم احتلال فريقه المركز الأخير بجدول الترتيب.