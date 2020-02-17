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ليفربول يقود سباق التوقيع مع نجم نورويتش سيتي

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقود نادي ليفربول سباق رباعيًا على توقيع نجم نادي نورويتش سيتي تود كانتويل، الذي من المنتظر أن يطلب ناديه قرابة 30 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن خدماته.

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وتألق «كانتويل» مع نورويتش في أولى مواسمه بالدوري الإنجليزي الممتاز مسجلًا 6 أهداف في 26 مباراة، رغم احتلال فريقه المركز الأخير بجدول الترتيب.

وحسب موقع «ذا أثليتيك» البريطاني، يشعر المدير الفني لليفربول يورجن كلوب بالإعجاب تجاه «كانتويل»، فيما أوضح الموقع أن الريدز يقودون حاليًا السباق على توقيع اللاعب.

وينافس ليفربول على خدمات «كانتويل» كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وكذلك توتنهام.

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