شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

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وضمت بعثة الأهلي الجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى قائمة اللاعبين التي ضمت كلا من:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – على لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي «قفشة» – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم «كهربا» – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري، في المباراة المقرر إقامتها السابعة مساء الخميس المقبل 20 فبراير، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات

بعثة الأهلي تغادر إلى الإمارات