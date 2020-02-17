شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نسعى لحصد البطولة الخامسة في عام واحد بالتتويج بالسوبر المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قال أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالزمالك، إن الفريق يسعى لحصد البطولة الخامسة بالتتويج بلقب السوبر المصري. وأضاف «منصور»، في تصريحات على قناة «أبوظبي الرياضية»: «نحترم الأهلي فريق كبير والغريم التقليدي لينا، وماشي كويس الفترة اللي فاتت». وتابع: «احنا كمان حصلنا برضه على 4 بطولات، الكونفيدرالية، والسوبر الأفريقي، وكأس مصر، والسوبر المصري السعودي، وإن شاء الله دي تكون البطولة الخامسة لينا في عام واحد».

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