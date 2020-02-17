مورينيو.. رغم تحقيق الفوز لكن أداءنا به الكثير من الأخطاء 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أحمد مجدي

رغم تحقيق توتنهام هوتسبير الإنجليزي الفوز في مباراة أستون فيلا، لكن صرح البرتغالي جوزيه موروينيو مدرب الفريق بأن فريقه أرتكب العديد من الأخطاء خلال اللقاء، ومن جانب آخر أشار إلي سعادته بتحقيق الفوز.



ولعب مساء أمس توتنهام ضمن مواجهات الجولة الـ٢٦ في الدوري الإنجليزي، وقد حقق انتصار جديد علي مضيفه استون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام لـ٤٠ نقطة محتلًا المركز الخامس متوخرًا بنقطة وحيدة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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وتحدث مورينيو في مؤتمره الصحفي قائلاً “أداؤنا احتوى على الأخطاء، وأداء رفاقه في البداية كان سيئًا، وبداية لم تكن موفقة بالمجمل”.

وأضاف “لكنه أداء رجولي كشف عن عقلية كبيرة وشخصية قوية ورغبة عظيمة بالفوز، وأعتقد أننا صنعنا فرصًا أكثر، وامتلكنا العديد من الفرص للتسجيل، فرص حقيقية وليست من الفرص الضعيفة التي تحل من آن لآخر”.

وتابع “هي فرص بنيناها بالفعل، وعملنا عليها وكانت جزءاً من كرة القدم الجميلة، ولذلك فأنا بصراحة سعيد بالفوز”.

وأكمل ” لكني كنت سأندب حظي إذا انتهت المباراة بنتيجة ٢-٢ بعد أن ضيعت العديد من الفرص المحققة للتسجيل، خاصة في الشوط الثاني، ولكننا قدمنا الكثير من كرة القدم الحقيقية من أجل تسجيل هدف في الدقيقة 94″.