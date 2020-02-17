شكرا لقرائتكم خالد جلال: تغلبنا على دجلة بالاستحواذ.. وأتمنى مواجهة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعن مُنافس نادى مصر فى دور الثمانية حيث ينتظر الفائز من لقاء الزمالك وسموحة علق خالد جلال قائلاً:"بالتأكيد أتمنى التوفيق للزمالك وأرغب فى مواجهته بالدور القادم من الكأس ولكن مازال مبكرا للحديث عن تلك المباراة"، مشددا إنه فى الوقت الحالى يرغب فى العمل بصورة أكبر على تطوير فريقه من خلال استغلال فترة التوقف بين الدورين فى مسابقة الدورى حيث قرر خوض 5 مباريات ودية من خلال معسكر هذا الشهر من أجل الاستعداد لانطلاق الدور الثانى فى منافسات الدورى يوم 9 مارس المقبل.
كما شدد خالد جلال إنه سعيد بأداء اللاعبين فى مباراة وادى دجلة، إلا إنه مازال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق بعد توليه المهمة فى ظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث أوضح إن وجود فارق زمنى جيد قبل مواجهة دجلة جعله ينجح فى إعداد الفريق للظهور بصورة جيدة فى تلك المواجهة موجها الشكر إلى إدارة النادى على دعمه منذ توليه المسؤولية الفنية فى المرحلة الماضية.
كما أوضح المدير الفنى لنادى مصر إنه سعيد بروح اللاعبين القتالية عقب إدراك دجلة للتعادل حيث تقدم فريقه بهدف عن طريقه لاعبه ألفيس فى الدقيقة 45 ثم أدرك رجب عمران التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 72 قبل أن يعود ألفيس مجددا ويسجل هدف فوز لنادى مصر فى الدقيقة 82 وهو ما أكد جلال سعادته بذلك الأمر بشأن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالكأس.
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