شكرا لقرائتكم رمضان صبحي بـ نيولوك مثير مع بعثة الأهلي في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي، بمظهر مختلف ومثير خلال توافد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى الإمارات.





ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، في المباراة النهائية من بطولة كأس السوبر المصري، التي ستنطلق في تمام السادسة مساء الخميس المقبل، على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

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وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات، في تمام الثانية بعد ظهر اليوم الإثنين، على أن تصل إلى أبو ظبي في الثامنة والنصف مساءً.

وحرص خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي، ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المتجهة إلى الإمارات، على التواصل مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، الذي سبق البعثة إلى هناك لبحث كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

ويستقبل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق في مطار أبوظبي مساء اليوم الإثنين.