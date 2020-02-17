شكرا لقرائتكم أليو ديانج يتفاعل مع صورة جيرالدو على انستجرام : "الملك" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاعل أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي مع صورة لجيرالدو صانع ألعاب الفريق الأحمر، نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

وكتب أليو ديانج: "الملك".





جيرالدو

جيرالدو

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يستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي، المدير الإدارى بعثة الفريق فى مطار أبوظبى مساء اليوم الاثنين، وحرص الثنائى على السفر أمس قبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات؛ للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك على كأس السوبر فى السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى.

وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كلًا من معتمد جمال المدرب العام و وائل رياض و محمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى و الزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.