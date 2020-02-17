شكرا لقرائتكم بعثة الأهلى تغادر القاهرة لمواجهة الزمالك فى السوبر المصري بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادرت مطار القاهرة الدولى، بعثة النادى الأهلى علي متن طائرة خطوط الاتحاد، إلى الإمارات لمواجهة الزمالك فى مباراة السوبر المصرى المقرر إقامتها الخميس المقبل، باستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى.

وشهدت بعثة الأهلى، حفاوة كبيرة من قبل العاملين والمترددين على المطار، الذين التقطوا معهم الصور التذكارية.

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