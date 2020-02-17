تعرف على جدول مباريات نهائيات دورى السلة

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات نهائيات دورى السوبر ، " best of 5 " والتي تحدد إقامتها في الفترة من 19 فبراير وحتى 1 مارس المقبل ، حيث تلتقى الفرق المتنافسة 5 مرات ، وحالة فوز فريق في 3 مباريات لا تستكمل باقى المباريات ، على أن تقام بدون جمهور .

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة فيلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، و الأهلى مع التأمين ، و الجزيرة مع سموحة ، بينما يلتقى سبورتنج مع الزمالك ، وتقام المباريات أيام 19 و 21 و 24 و 26 فبراير الجارى ، على أن تكون المباراة الأخيرة 1 مارس .





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يتصدر الاتحاد جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة فاز في 12 و خسر في 2 ، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز في 11و الهزيمة في 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة ، بعد ان تغلب على منافسيه في 10 مباريات و خسر في 4 .

وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز في 7 و الخسارة في 7 ، ليكون إجمالي النقاط التي جمعها 21 نقطة ، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز و الهزيمة .

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة قرروا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات، والتى كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل، على أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية.