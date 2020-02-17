شكرا لقرائتكم كاف يكشف موقف إنذارات الزمالك بالسوبر قبل لقاء الترجي بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر مسئول بالاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف"، مصير الإنذارات التي حصل عليها لاعبو الزمالك في السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي، قبل مواجهتي الترجي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر، أن لاعبي الزمالك سيخوضون لقاء الذهاب أمام الترجي بدون إنذارات حيث أن إنذارات اللاعبين في السوبر الأفريقي لا علاقة لها بدوري الأبطال.

ويلتقي الزمالك مع الترجي في القاهرة 28 فبراير الجاري، على أن يقام لقاء العودة يوم 6 مارس المقبل في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.

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واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة الزمالك والترجى، ويعاون رضوان جيد كل من لحسن ازجاو مساعد أول ومصطفى اكركاد مساعد ثاني والحكم الرابع عادل زوراك جدير بالذكر أن الزمالك فاز على الترجي بثلاثية مقابل هدف في كأس السوبر الأفريقي ليتوج بلقبه الرابع.

وتترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة الجديدة التى ستتجمع الزمالك ضد الترجى، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما أوقعت القرعة الفريقين فى تحد جديد، حيث التقى الفريقان الجمعة الماضى فى السوبر الأفريقى ونجح الأبيض فى الفوز باللقب الرابع فى تاريخه بعد حسم المواجهة بنتيجة 3-1.

فيما حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على التأكيد على اللاعبين بضرورة غلق ملف مباراة الترجى التونسى والتتويج بالسوبر الإفريقى، بداية من اليوم، الأحد، من أجل بدء الاستعداد لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى المقرر إقامتها الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد، بمدينة أبوظبى.