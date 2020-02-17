شكرا لقرائتكم خبر عن التفاؤل يسيطر على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقلت بعثة النادى الأهلى الطائرة متوجهة إلى الإمارات لمواجهة الزمالك الخميس المقبل فى كأس السوبر المحلى، والمقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى، وساد التفاؤل بين لاعبى الأهلى أثناء رحلة السفر، ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة قرابة الـ4 ساعات.

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قائمة اللاعبين التى ترافق بعثة الأهلى إلى الإمارات، واستبعد فايلر صالح جمعة لأسباب فنية، فيما تم استبعاد سعد سمير ومحمد محمود وحمدى فتحى بداعى الإصابة، وضمت القائمة كلا من :شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.



الدرندلي ومهند مجدي



بادجي

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ربيعة وياسر ابراهيم



رمضان صبحي



قفشة و وحيد والشحات



كهربا



لاعبي الاهلي



محمد هاني