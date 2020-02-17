شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال: أرغب فى مواجهة الزمالك.. وتغلبنا على دجلة بسلاح جونياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد جلال، المدير الفنى لنادى مصر، أن فريقه تغلب على وادى دجلة بامتلاك الاستحواذ فى المباراة والتفوق على الفريق الدجلاوى فى الأمر الذى تميز به خلال الفترة الماضية مع مدربه السابق تاكيس جونياس، ونجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما بالأمس ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

وعن مُنافس نادى مصر فى دور الثمانية حيث ينتظر الفائز من لقاء الزمالك وسموحة، علق خالد جلال قائلاً، "بالتأكيد أتمنى التوفيق للزمالك وأرغب فى مواجهته بالدور القادم من الكأس ولكن مازال مبكرا للحديث عن تلك المباراة"، مشددا على أنه فى الوقت الحالى يرغب فى العمل بصورة أكبر على تطوير فريقه من خلال استغلال فترة التوقف بين الدورين فى مسابقة الدورى، وقرر خوض 5 مباريات ودية من خلال معسكر هذا الشهر من أجل الاستعداد لانطلاق الدور الثانى فى منافسات الدورى يوم 9 مارس المقبل.

كما شدد خالد جلال على أنه سعيد بأداء اللاعبين فى مباراة وادى دجلة، إلا أنه مازال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق بعد توليه المهمة فى ظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أن وجود فارق زمنى جيد قبل مواجهة دجلة جعله ينجح فى إعداد الفريق للظهور بصورة جيدة فى تلك المواجهة موجها الشكر إلى إدارة النادى على دعمه منذ توليه المسؤولية الفنية فى المرحلة الماضية.

وأشار المدير الفنى لنادى مصر إلى أنه سعيد بروح اللاعبين القتالية عقب إدراك دجلة للتعادل، حيث تقدم فريقه بهدف عن طريقه لاعبه ألفيس فى الدقيقة 45 ثم أدرك رجب عمران التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 72 قبل أن يعود ألفيس مجددا ويسجل هدف فوز لنادى مصر فى الدقيقة 82 وهو ما أكد جلال سعادته بذلك الأمر بشأن إصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بالكأس.