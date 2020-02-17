شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعات البطولة العربية للطائرة بعد اعتذار السعودية والشعلة اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر بدءا من الأربعاء المقبل بمجمع استاد القاهرة عن القائمة النهائية للفرق المشاركة بعد اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى.

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى ، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

وتضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى.



مجموعات البطولة العربية للطائرة

و يبدأ فريق الأهلى مواجهات البطولة أمام السيب العمانى في الرابعة عصر الأربعاء ثم اساريا الليبى الخميس و يختتم الدور الأول بمواجهة خيبل اليمنى الجمعة .

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أما الزمالك فيلتقى وادى موسى الأردني الأربعاء ثم غار الجنوب العراقى الخميس و بنى ياس الإماراتى الجمعة و يختتم الدور الأول بمواجهة السلام العمانى الأحد .

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء غدا الثلاثاء، على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأربعاء باستاد القاهرة.

قررت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى شقيق حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق .

وعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة اسامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا.