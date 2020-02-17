شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يتفاعل مع صورة جيرالدو على إنستجرام: "الملك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل أليو ديانج، لاعب وسط النادى الأهلي، مع صورة لجيرالدو صانع ألعاب الفريق الأحمر، نشرها الأخير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وكتب ديانج "الملك".



جيرالدو

ودخل الثنائى الأنجولى جيرالدو والمالى ديانج قائمة الأهلى للقاء السوبر المحلى أمام الزمالك الذى سيقام مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، وضمت القائمة كلاً من: شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ. Advertisements وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء. ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

من ناحية أخرى، يستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي، المدير الإدارى بعثة الفريق فى مطار أبوظبى مساء اليوم الاثنين، وحرص الثنائى على السفر أمس قبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات؛ للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك على كأس السوبر فى السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد فى أبوظبي.

ويرأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى.

وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، وذلك لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.