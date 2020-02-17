شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك فى الإمارات لخوض السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحق إمام عاشور، لاعب فريق الزمالك، ببعثة الفريق التى توجهت إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلى، والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى، وجاء سفر عاشور بعد استخراج تصريح السفر له فى اللحظات الأخيرة خاصة أنه على قوة التجنيد.

وتضم قائمة الزمالك 28 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد، محمد صبحى، خط الدفاع : عبدالله جمعة، محمد عبد الشافى، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، حازم إمام، أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد حسن، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، محمود شيكابالا، كريم بامبو، أشرف بن شرقى، محمد أوناجم، محمد عنتر، إسلام جابر، إمام عاشور، خط الهجوم : مصطفى محمد، كاسونجو، عمر السعيد .

ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، على نفس القائمة التى خاض بها السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسى .

وخاض الزمالك مواجهة الترجى الماضية بالسوبر الأفريقى بنفس القائمة، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الأفريقى كما خاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الأفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ووصل الزمالك اليوم إلى الإمارات بالقائمة التى خاض بها مواجهة الترجى.