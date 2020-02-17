شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات دورى السلة best of 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات نهائيات دورى السوبر، " best of 5 " والتى تحدد إقامتها فى الفترة من 19 فبراير وحتى 1 مارس المقبل، حيث تلتقى الفرق المتنافسة 5 مرات، وحال فوز فريق بـ3 مباريات لا تستكمل باقى المباريات، على أن تقام بدون جمهور.

ووفقا للجدول الذى أعلنته اللجنة، يلتقى الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش، والأهلى مع التأمين، والجزيرة مع سموحة، بينما يلتقى سبورتنج مع الزمالك، وتقام المباريات أيام 19 و 21 و 24 و 26 فبراير الجارى، على أن تكون المباراة الأخيرة 1 مارس .

ويتصدر الاتحاد جدول الدورى برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة فاز فى 12 و خسر فى 2، ويليه الأهلى برصيد 25 نقطة، بالفوز فى 11و الهزيمة فى 3، وفى المركز الثالث جاء الجزيرة برصيد 24 نقطة، بعد ان تغلب على منافسيه فى 10 مباريات و خسر فى 4 .

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وفى المركز الخامس جاء سبورتنج بالفوز فى 7 و الخسارة فى 7، ليكون إجمالى النقاط التى جمعها 21 نقطة، وحل الزمالك خامسا بنفس رصيد سبورتنج ومرات الفوز والهزيمة.

وكان مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة السلة قرروا تأجيل التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، على مستوى المنتخبات، والتى كان مقررًا إقامتها فى الفترة من 21 إلى 23 فبراير المقبل بالإسكندرية، وجاء قرار التأجيل لتقام التصفيات خلال نوفمبر من العام الجاري، دون إعلان أسباب التأجيل، على أن يتولى عمرو مصيلحى عضو مجلس إدارة الاتحاد منصب مدير البطولة، التى ستقام بمحافظة الإسكندرية، بعد مفاضلة مع المغرب، حيث كان المغرب تقدم بطلب لاستضافة التصفيات فى الوقت الذى طلب فيه الاتحاد المصرى استضافتها ليتم فى النهاية الاستقرار على إقامتها بالإسكندرية.