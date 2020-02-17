شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أشرف بن شرقى: جاهزون لإسعاد جماهير الزمالك فى كل مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المغربى أشرف بن شرقى، لاعب نادى الزمالك، أن الأجواء فى الإمارات مثالية للعب الكرة، وذلك عقب وصول الفريق إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات .

وعن استقبال جماهير الزمالك، قال بن شرقى، جماهير الزمالك لا تحتاج لشكر فهى موجودة فى كل مكان، ودائما وراء الفريق فى كل مكان، مؤكداً أن مباراة السوبر المصرى مثل أى مباراة نهائية تلعب على جزئيات بسيطة، وونحن جاهزون لإسعاد الجماهير.

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ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار أبو ظبى وسط حشد جماهيرى لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات، وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة على إنهاء كافة إجراءات استقبال الفريق.

أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالإمارات، أن الفريق جاهز لمواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقين فى السابعة مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات على هامش وصول البعثة البيضاء إلى الإمارات، أن الفريق كان مُجهداً من السوبر الأفريقى الذى خاضه الفريق أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد الغرافة القطرى.