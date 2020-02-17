رسمياً.. أهلي جدة يعلن فسخ عقد جروس

الإثنين 17 فبراير 2020

قرر مجلس إدارة أهلي جدة بفسخ عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق وكلف رئيس النادي عبد الإله مؤمنة السعودي مازن بكلي بالمهمة بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني جديد .

وأصدر نادي الأهلي بيان اليوم الإثنين عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت قال فيه إن مجلس إدارة النادي عكف خلال الساعات القليلة الماضية على الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية الخاصة بفسخ عقد السويسري.

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وتابع البيان أنه تم تكليف بهكلي بقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة إعتباراً من المباراة التي سيخوضها الفريق اليوم امام إستقلال طهران لحساب مباريات الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا .

وإختتم البيان أن النادي يوجه الشكر إلى جروس على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنوا له التوفيق خلال الفترة المقبلة التي سيتولى فيها تدريب أحد الأندية التي ستكون قطعاً كبيرة نظراً لمكانته وفكره التدريبي.

يذكر أن النادي الأهلي يحتل المركز الثالث على لائحه ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 33 نقطة بفارق 8 نقاط كاملة عن الهلال متصدر الترتيب .