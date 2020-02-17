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شكرا لقرائتكم خبر عن من هو بديل عثمان ديمبلي في برشلونة؟ والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البرسا أبتعد عن التفكير في ضم مهاجم خيتافي اللاعب أنخيل رودريجيز، وكذلك لورين مورون لاعب ريال بيتيس، بل إن التفكير اتجه نحو لاعب لم يتم ذكر اسمه في وسائل الإعلام وهو لاعب ليجانيس مارتن برايثوايت.
وكانت هناك بعض المصادر قد اتفقت علي أن برشلونة سوف يحصل علي تصريح يمكنه من ضم لاعب جديد ويمنحه تعويض غياب عثمان الديمبلي الذي سوف يغيب عن الملاعب حتي نهاية هذا الموسم.
وطبقًا لما ذكرته صحيفة موندو فإن مارتن برايثوايت لديه نفس وكيل فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة الحالي.
ويبلغ برايثوايت ٢٨ عامًا، ويلعب كمهاجم وهمي وليس كمهاجم صريح، وتمكن من صناعة ٨ أهداف وتسجيل ١٣ هدفًا خلال موسم ونصف مع ليجانيس.
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