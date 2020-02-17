تعرف على تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة "للسوبر المصري"

الإثنين 17 فبراير 2020

تذيع قناة أبو ظبي الرياضية، مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والتي تقام في الإمارات يوم 20 من فبراير 2020.



ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلى فى السوبر والسفر إلى الإمارات، لخوض مباراة السوبر المصرى أمام الأهلى، ومن المقرر السفر قبل المباراة بثلاثة أيام، حتى يتمكن اللاعبين والجهاز الفنى من الاستعداد جيدًا لمباراة القمة، خاصة أن المباراة سيعقبها مواجهة أخرى أمام الأهلى، فى اللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامته في 24 فبراير 2020 في القاهرة.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم محمود عبد العزيز والملقب بزيزو لاعب وسط استعداداً لمواجهة الأهلي في السوبر المصري.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

ويمكن مشاهدة قناة أبو ظبي الرياضية، عبر الترددات التالية:

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القناة القمر التردد

قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة نايل سات 12467

أبو ظبي الرياضية 1و2و3 نايل سات 11804

قناة أبو ظبي الرياضية 5 نايل سات 12092

أبوظبي الرياضية HD 7 نايل سات 12092