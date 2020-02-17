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شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي ضد الهلال.. عقدة العشر سنوات تحفز الزعيم لإقتناص الفوز والان مع التفاصيل
الإثنين 17 فبراير 2020
تقام اليوم مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ويطمح الفريق السعودي في تحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة لكن هاجس آخر يراود لاعبوا الفريق السعودي .
فخلال المواجهات الرسمية الأربع التي جمعت الفريقان لم يتمكن الفريق السعودي من تحقيق الفوز فيما كان الفوز الأخير للفريق الإماراتي قبل عشرة سنوات .
وجاءت مواجهات الفريقان السابقة على النحو التالي :-
- البداية كانت يوم الثلاثين من شهر مارس 2010 حينما حل فريق نادي الهلال على الفريق الإماراتي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ستاد راشد .
- المباراة الثانية تمكن فيها شباب الأهلي من تحقيق الفوز على الهلال بنتيجة 2-0 يوم الخامس من شهر نوفمبر 2011 في الإمارات .
- المباراة الثالثة والرابعة تقابل الفريقان في مناسبتين للمجموعة الرابعة حيث تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في الرياض وبدون أهداف 0-0 في دبي .
- المباراة الخامسة والأخيرة كانت في عام 2015 تقابل الفريقان في نصف نهائي البطولة وتعادلا في الرياض 1-1 وفاز الاهلي في دبي 3-2 .
ليكون إجمالي مباريات الفريقان في البطولة 4 مباريات رسمية ومباراة ودية فاز شباب الاهلي دبي في مناسبتين وتعادلا في ثلاثة مباريات .
الاهلي ضد الهلال.. عقدة العشر سنوات تحفز الزعيم لإقتناص الفوز
تقام اليوم مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .
ويطمح الفريق السعودي في تحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة لكن هاجس آخر يراود لاعبوا الفريق السعودي .
فخلال المواجهات الرسمية الأربع التي جمعت الفريقان لم يتمكن الفريق السعودي من تحقيق الفوز فيما كان الفوز الأخير للفريق الإماراتي قبل عشرة سنوات .
وجاءت مواجهات الفريقان السابقة على النحو التالي :-
- البداية كانت يوم الثلاثين من شهر مارس 2010 حينما حل فريق نادي الهلال على الفريق الإماراتي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ستاد راشد .
- المباراة الثانية تمكن فيها شباب الأهلي من تحقيق الفوز على الهلال بنتيجة 2-0 يوم الخامس من شهر نوفمبر 2011 في الإمارات .
- المباراة الثالثة والرابعة تقابل الفريقان في مناسبتين للمجموعة الرابعة حيث تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في الرياض وبدون أهداف 0-0 في دبي .
- المباراة الخامسة والأخيرة كانت في عام 2015 تقابل الفريقان في نصف نهائي البطولة وتعادلا في الرياض 1-1 وفاز الاهلي في دبي 3-2 .
ليكون إجمالي مباريات الفريقان في البطولة 4 مباريات رسمية ومباراة ودية فاز شباب الاهلي دبي في مناسبتين وتعادلا في ثلاثة مباريات .
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