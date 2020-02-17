الإثنين 17 فبراير 2020

تقام اليوم مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويطمح الفريق السعودي في تحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة لكن هاجس آخر يراود لاعبوا الفريق السعودي .

فخلال المواجهات الرسمية الأربع التي جمعت الفريقان لم يتمكن الفريق السعودي من تحقيق الفوز فيما كان الفوز الأخير للفريق الإماراتي قبل عشرة سنوات .

وجاءت مواجهات الفريقان السابقة على النحو التالي :-

البداية كانت يوم الثلاثين من شهر مارس 2010 حينما حل فريق نادي الهلال على الفريق الإماراتي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ستاد راشد .

المباراة الثانية تمكن فيها شباب الأهلي من تحقيق الفوز على الهلال بنتيجة 2-0 يوم الخامس من شهر نوفمبر 2011 في الإمارات .

المباراة الثالثة والرابعة تقابل الفريقان في مناسبتين للمجموعة الرابعة حيث تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في الرياض وبدون أهداف 0-0 في دبي .

المباراة الخامسة والأخيرة كانت في عام 2015 تقابل الفريقان في نصف نهائي البطولة وتعادلا في الرياض 1-1 وفاز الاهلي في دبي 3-2 .

ليكون إجمالي مباريات الفريقان في البطولة 4 مباريات رسمية ومباراة ودية فاز شباب الاهلي دبي في مناسبتين وتعادلا في ثلاثة مباريات .

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الاهلي ضد الهلال.. عقدة العشر سنوات تحفز الزعيم لإقتناص الفوز

تقام اليوم مباراة الاهلي ضد الهلال والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

ويطمح الفريق السعودي في تحقيق الفوز من أجل ضمان صدارة المجموعة لكن هاجس آخر يراود لاعبوا الفريق السعودي .

فخلال المواجهات الرسمية الأربع التي جمعت الفريقان لم يتمكن الفريق السعودي من تحقيق الفوز فيما كان الفوز الأخير للفريق الإماراتي قبل عشرة سنوات .

وجاءت مواجهات الفريقان السابقة على النحو التالي :-

البداية كانت يوم الثلاثين من شهر مارس 2010 حينما حل فريق نادي الهلال على الفريق الإماراتي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 على ملعب ستاد راشد .

المباراة الثانية تمكن فيها شباب الأهلي من تحقيق الفوز على الهلال بنتيجة 2-0 يوم الخامس من شهر نوفمبر 2011 في الإمارات .

المباراة الثالثة والرابعة تقابل الفريقان في مناسبتين للمجموعة الرابعة حيث تعادل الفريقان بنتيجة 2-2 في الرياض وبدون أهداف 0-0 في دبي .

المباراة الخامسة والأخيرة كانت في عام 2015 تقابل الفريقان في نصف نهائي البطولة وتعادلا في الرياض 1-1 وفاز الاهلي في دبي 3-2 .

ليكون إجمالي مباريات الفريقان في البطولة 4 مباريات رسمية ومباراة ودية فاز شباب الاهلي دبي في مناسبتين وتعادلا في ثلاثة مباريات .