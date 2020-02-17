شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقالة «جروس» من تدريب الأهلي السعودي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي، إلغاء عقد مدرب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، بعد أن انهى جميع الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، كلفت إدارة النادي، المدرب الوطني مازن بهكلي، بقيادة الفريق فنيا في المباريات المقبلة، والتي تبدأ بمواجهة فريق استقلال طهران الإيراني، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا.
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