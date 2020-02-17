شكرا لقرائتكم خبر عن نادى حلوان يحصد برونزية في بطولة القاهرة الشتوية للسباحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصلت السباحة ردينة أحمد إبراهيم، لاعبة نادي حلوان العام، على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر في أول أيام بطولة القاهرة الشتوية للسباحة موسم 2020.

وتعد هذه الميدالية هي الأولى في إطار السياسة التي ينتهجها مجلس إدارة النادي برئاسة، النائب إسماعيل نصر الدين، تحت شعار صناعة محلية 100%.

وتقوم السياسة على أن يتم تدريب لاعبي السباحة داخل أرجاء النادي دون الاستعانة بتدريبات خارجية وتحت إشراف جهاز السباحة بقيادة عمرو عبدالعظيم رئيس قطاع السباحة، ومحمود سليمان المدير الفني، ومصطفى عبدالناصر مدرب المرحلة، وإكرامي أحمد مدير قطاع البراعم، وعبدالله ابوطالب نائب رئيس قطاع السباحة، وأحمد محمود المدير الإداري، وأحمد جمعة إدارى فرق السباحة.