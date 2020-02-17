شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الليجا تمنح برشلونة الضوء الأخضر للتوقيع مع بديل لـ«ديمبلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منحت رابطة الليجا الإسبانية رسميًا الضوء الأخضر لبرشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد بشكل استثنائي لتعويض الفرنسي المصاب عثمان ديمبلي.

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وسيغيب عثمان ديمبلي لمدة 6 أشهر، ما يمنح برشلونة الحق في طلب التعاقد بشكل استثنائي مع لاعب آخر لتعويضه حسب قواعد الليجا الإسبانية.

وكان الفريق الكتلوني قد قدم، الخميس الماضي، مستنداته التي تثبت إصابة اللاعب ومدة غيابه المنتظرة للجنة الطبية لرابطة الدوري الإسباني من أجل السماح له بالتعاقد مع لاعب جديد.

ومنحت اللجنة موافقتها، اليوم الاثنين، ليصبح البلوجرانا جاهزًا لإبرام تعاقد جديد.