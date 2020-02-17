أحمد مرتضى: بالإصرار والعزيمة سيحقق الزمالك الفوز على الأهلي ويتوج باللقب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب أحمد مرتضى منصور، رئيس بعثة الزمالك في أبوظبي، عن سعادته بالتواجد في الإمارات، متمنيًا أن ينهي الفريق رحلته بالتتويج بالسوبر المصري.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي الخميس المقبل في السوبر المصري، حيث وصلت بعثة الفريق اليوم إلى أبوظبي.

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وقال أحمد مرتضى، في تصريحات على قناة «أبوظبي الرياضية»: «سعداء بالتواجد في الإمارات، وإن شاء الله تكمل على خير والفريق يفوز بالسوبر».

وأضاف: «الأهلي فريق كبير لازم تعمل حسابه، إن شاء اللاعيبة تكون مركزة، وربنا يوفقنا ونعمل مباراة كويسة».

وأكد: «مفيش حاجة هتحصل إلا بالتركيز خلال الـ90 دقيقة في المباراة، وبالإصرار والعزيمة سيحقق الزمالك الفوز على الأهلي ويتوج باللقب».