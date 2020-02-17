شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ثاني هدافين الدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لمنافسة نظيره الإنجليزي ليفربول على توقيع هداف نادي لايبزيج وصاحب المركز الثاني بترتيب هدافين الدوري الألماني تيمو فيرنر.
وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فإن بطل الدوري الألماني يتابع هداف لايبزيج إذ يرى فيه اللاعب المثالي لتعويض روبيرت ليفاندوفسكي على المدى البعيد.
وسجل صاحب الـ 23 عامًا 25 هدفًا خلال 31 مباراة، منها 20 في الدوري، حتى الآن مع فريقه هذا الموسم، فيما لا يتفوق عليه في البطولة المحلية سوى «ليفاندوفسكي» نفسه بـ 23 هدفًا.
ويملك اللاعب بندًا في عقده يتيح له الرحيل عن لايبزيج مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، إلا أن هذا البند يجب تفعيله قبل أبريل القادم وإلا يعتبر لاغيًا.
وكانت تقارير قد أشارت إلى تسريع ليفربول لمفاوضاته لضم اللاعب من أجل الاستفادة من ذلك البند في عقده من أجل تجنب دفع مبلغ مالي أعلى.
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