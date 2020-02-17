شكرا لقرائتكم خبر عن كرة خاصة لمباراة السوبر المصري.. تستخدم بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم، كرة تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل 20 فبراير، بين فريقي الأهلي والزمالك باستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد، المشرف على السوبر وملف التعاقد مع شركة «بوما» العالمية، أن كرة مباراة السوبر هي نفسها التي تستخدم في مباريات الدوري الأسباني، وقد طبع على كرة المباراة شعارات ناديي الأهلي والزمالك وبطولة السوبر.

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ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد، كان الاتفاق قد تم على الكرة الجديدة في جلسة التفاوض الأخيرة التي حضرها أحمد عبدالله ومحمد فضل عضوا اللجنة، وحمادة زاهر مدير التسويق، ممثلين عن الاتحاد المصري، مع الشركة العالمية في زيارتهم الأخيرة إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن يتسلم اليوم الإثنين، طرفا مباراة السوبر النسخ الخاصة بكل منهما من كرة البطولة، فيما تم الاتفاق مع الشركة العالمية أيضا على مزيد من الكرات الشهر المقبل لتوزيعها على كافة أندية الممتاز واعتمادها ككرة رسمية لمباريات الدوري، اعتبارا من الدور الثاني والأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر، إضافة إلى الملابس الجديدة الخاصة بالحكام حسب الاتفاق الجديد مع الشركة.

وتشهد أبوظبي الكشف عن الكرة الجديدة قبل مباراة السوبر، حيث ستقام بها المباراة الاستعراضية بين عدد من النجوم القدامى لفريقي الأهلي والزمالك بالصالة المغطاة بنادي الجزيرة يوم الأربعاء المقبل، والتي دعي لمتابعتها 500 مشجع من كل فريق لتوطيد العلاقات الطيبة بين جماهير الناديين قبل الحدث الكبير الذي ينتظره الجميع يوم الخميس المقبل.