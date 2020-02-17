شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. جماهير الزمالك في استقبال بعثة الفريق بمطار أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار أبوظبي، استعدادًا لمواجهة السوبر أمام الأهلي، المقررة مساء الخميس المقبل.
وحرص العشرات من مشجعي الفريق على استقبال الفريق في المطار بالهتافات والغناء للاعبين.
وكان الزمالك قد حقق فوزًا وديًا على فريق جولدي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم أمس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للأهلي.
واكتفى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، على لعب 50 دقيقة فقط بعد الاتفاق مع جولدي، وأحرز هدفي الزمالك كاسونجو في الدقيقة 17 من الشوط الأول، ومصطفى فتحي في الدقيقة 28.
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