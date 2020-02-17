شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الإماراتي يكرم وليد العطار ومحمد فضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار، المدير التنفيذي، على زيارة مقر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الإثنين، على هامش إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي.

كان في استقبالهما محمد بن هزام، الأمين العام للاتحاد الإماراتي الذي قدم درع الاتحاد تكريما لهما.

وتقام يوم الخميس المقبل 20 فبراير، مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.