شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. انطلاق كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم في السعودية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق غدا فى المملكة العربية السعودية بطولة كأس العرب لكرة القدم لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تقام بمشاركة 16 منتخبًا وزعت على 4 مجموعات، هي "العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى"، و"المغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في المجموعة الثانية"، و"السعودية وفلسطين والجزائر ومصر في المجموعة الثالثة"، و"السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة".

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وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب لكرة القدم تحت 20 سنة مؤتمراً صحفياً في مدينة الرياض كشفت فيه الكثير من الجوانب المتعلقة بالبطولة التي تستمر حتى الخامس من مارس المقبل بتنظيم من الاتحاد العربي لكرة القدم بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في مدن الرياض والدمام والخبر.

واستهل الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الدكتور رجاءالله السلمي المؤتمر بالتأكيد على اكتمال جميع الاستعدادات للبطولة، مشيراً إلى أن "دخول الجماهير لمباريات البطولة متاح للجميع وبالمجان، إضافة إلى إتاحة شارة النقل لجميع الدول العربية لنقل أحداث البطولة كاملة بدون مقابل" ، مقدماً في هذا الصدد شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم على هذا الدعم والاهتمام في سبيل إنجاح البطولة من جميع النواحي.

وثمن الأمين العام للاتحاد العربي لكرة القدم الشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة في هذه البطولة، مبيناً أنها "شراكة لا تشمل الجانب الفني فقط بل الجانبين التدريبي والتثقيفي من خلال ورش العمل التي سيعقدها في المعهد بالرياض والدمام في الجوانب الفنية والإدارية والإعلامية والطبية".