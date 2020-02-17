شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي ضمن قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة اللاعبين التي ترافق بعثة الفريق إلى الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة الزمالك في السوبر، وضمت رمضان صبحي العائد من الإصابة بعد غياب.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي ضمت القائمة كل من:

شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول وحسام عاشور وعمروالسولية وأليوديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وجيرالدووجونيور أجايي ورمضان صبحي ومحمود عبدالمنعم ( كهربا) ووليد سليمان ومروان محسن وأليوبادجي ومحمود وحيد وأحمد الشيخ.

وتطير بعثة الفريق إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبوظبى في الثامنة والنصف مساء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

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