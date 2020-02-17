من هو بديل عثمان ديمبلي في برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

أحمد مجدي

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن البرسا أبتعد عن التفكير في ضم مهاجم خيتافي اللاعب أنخيل رودريجيز، وكذلك لورين مورون لاعب ريال بيتيس، بل إن التفكير اتجه نحو لاعب لم يتم ذكر اسمه في وسائل الإعلام وهو لاعب ليجانيس مارتن برايثوايت.

Advertisements

وكانت هناك بعض المصادر قد اتفقت علي أن برشلونة سوف يحصل علي تصريح يمكنه من ضم لاعب جديد ويمنحه تعويض غياب عثمان الديمبلي الذي سوف يغيب عن الملاعب حتي نهاية هذا الموسم.

وطبقًا لما ذكرته صحيفة موندو فإن مارتن برايثوايت لديه نفس وكيل فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة الحالي.

ويبلغ برايثوايت ٢٨ عامًا، ويلعب كمهاجم وهمي وليس كمهاجم صريح، وتمكن من صناعة ٨ أهداف وتسجيل ١٣ هدفًا خلال موسم ونصف مع ليجانيس.