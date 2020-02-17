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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يترك ساحة ساني خالية لبايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020
يستعد بايرن ميونيخ للتحرك ياتجاه مهاجم مانشستر يونايتد، ليروي ساني.
ولا يزال الدولي الألماني هدفًا صيفيًا كبيرًا لبايرن و"كيكر" تقول إن النادي البافاري يبرز كخيار وحيد للاعب، بالاضافة الى ناديه الحالي.
ويُقال إن سيتي لم يقدم بعد عرضًا جديدًا إلى ساني، على الرغم من اقتراحات المدرب بيب غوارديولا الأسبوع الماضي.
على هذا النحو، فإن بايرن الآن يعيد التفاوض بشأن الشروط السابقة المتفق عليها مع معسكر ساني بعد تغيير وكلاء اللاعب، ويمتد عرض ساني الحالي إلى 2021.
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