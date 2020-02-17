ناغيلسمان: أمبادو سيلعب أساسيا ضد توتنهام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 فبراير 2020

سيبدأ مدافع فريق ​تشيلسي​، ​إيثان أمبادو​، مسيرته مع نادي لايبزيغ في مباراة الفريق أمام ​توتنهام​ في ​دوري أبطال أوروبا​.



وتعرض النادي الألماني لضربة من الإصابات في خط الدفاع، مما اضطر المدرب ​جوليان ناغيلسمان​ إلى اللجوء إلى أمبادو على سبيل الإعارة.

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واستمتع الشاب باللعب في مباراة الفوز على فيردر بريمن في نهاية الأسبوع، وقال ناغيلسمان إنه مستعد لمواجهة سبيرز في مباراة الذهاب من الجولة 16.

وقال: "كان الأمر يتعلق بإعطائه بعض الإيقاع في ظل ظروف المنافسة الجيدة استعدادا لمباراة يوم الأربعاء. ولقد فعل ذلك بشكل صحيح".

وتابع: "لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنه القيام بها بشكل أفضل، وسيضطر يوم الأربعاء إلى بذل المزيد من الجهد من أجل اللعبة. ولكن ليس لديه الكثير من وقت اللعب، ورغم ذلك كان جيدًا تمامًا".