شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. أحمد مرتضى: الأبيض يحارب الاجهاد قبل مواجهة السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق بالإمارات، إن الفريق الأبيض جاهز لمواجهة الأهلى، فى السوبر المصرى، فى اللقاء الذى سيجمع الفريقان فى تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وأضاف أحمد مرتضى منصور، فى تصريحات على هامش وصول البعثة البيضاء إلى الإمارات، أن الفريق كان مُجهد من السوبر الإفريقى الذى خاضه الفريق أمام الترجى التونسى والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية مقابل هدف، ليتوج باللقب الأفريقى للمرة الرابعة فى تاريخ القلعة البيضاء، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الجمعة، على ستاد الغرافة القطرى.

وأكد رئيس بعثة الزمالك فى السوبر المصرى، أنه على الرغم من الإجهاد الذى تعرض له الفريق خلال الفترة الأخيرة التى كان آخرها مواجهة الترجى إلا إن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك سيجهز اللاعبين بأفضل صورة، متمنيا تحقيق للزمالك للفوز فى كلاسيكو العرب مؤكدا إنه يتمنى حضور جماهير الأهلى والزمالك بأكبر صورة فى المباراة والاستمتاع باللقاء.

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واستقبلت جماهير الزمالك، اللاعبين فى مطار أبو ظبى، بهتافات:"أبطال إفريقيا اهم.. السوبر يا زمالك"، وذلك بعد وصول الفريق الأبيض إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السابعة من مساء الخميس المقبل، على ستاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات واستقبل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.