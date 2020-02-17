شكرا لقرائتكم إمام عاشور يلحق ببعثة الزمالك فى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لحق إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، ببعثة الأبيض التى توجهت إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر أمام الأهلى ، و المقرر لها الخميس المقبل ، بملعب محمد بن زايد بأبو ظبى ، وجاء سفر عاشور بعد استخراج تصريح السفر له في اللحظات الأخيرة خاصة وأنه على قوة التجنيد.

وتضم القائمة ٢٨ لاهبا هم حراسة المرمى : محمود جنش ، محمد أبو جبل ، محمد عواد ، محمد صبحي ، خط الدفاع : عبدالله جمعة ، محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، محمود الونش ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، حازم إمام ، أحمد عيد ، خط الوسط: طارق حامد ، فرجاني ساسي ، محمد حسن ، أحمد سيد زيزو ، يوسف أوباما ، مصطفى فتحي ، محمود شيكابالا ، كريم بامبو ، أشرف بن شرقي ، محمد أوناجم ، محمد عنتر ، إسلام جابر ، إمام عاشور ، خط الهجوم : مصطفى محمد ، كاسونجو ، عمر السعيد .

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ومن المقرر أن يعتمد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى مواجهة الأهلى فى السوبر المصرى، على نفس القائمة التى خاض بها السوبر الأفريقى ، أمام الترجى التونسى .

وخاض الزمالك مواجهة الترجى الماضية بالسوبر الإفريقى بنفس القائمة، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى كما خاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ووصل الزمالك اليوم إلى الإمارات بالقائمة التى خاض بها مواجهة الترجى.