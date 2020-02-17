شكرا لقرائتكم أحمد حسن: أتمنى أن يقدم الأهلى والزمالك أداء يليق بالكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد حسن، قائد المنتخب الوطنى السابق وعميد لاعبى العالم، إنه يتمنى أن يقدم قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك أداءا يليق بهما في كأس السوبر المصرى الذى تستضيفه العاصمة الإماراتية "أبو ظبى" على ستاد محمد بن زايد، مساء الخميس المقبل، معربا عن سعادته فى التواجد ببلده الثانى خلال أجواء التحضير للقمة.

وأضاف أحمد حسن في الندوة التي نظمها مجلس أبو ظبى الرياضى "بسبب عاطفتي الجياشة تجاه مصر.. مررت بأصعب الأوقات خلال مسيرتي الكروية، وخصوصاً في الفترة الأولى من الاحتراف الخارجي مع نادي كوكالي سبور التركي عام 1998".

وتابع عميد لاعبى العالم "تمثيل منتخب الفراعنة كان هاجساً كبيراً ومصدراً للفخر بالنسبة لي، وتحقيقي للألقاب الفردية انعكس على مسيرتي مع الأندية التي لعبت لها".

وواصل أحمد حسن تصريحاته : "على لاعب كرة القدم التفكير في الوقت المناسب لإعلانه اعتزال اللعب الرسمي، ونصيحتي له بأن يأخذ القرار عندما يكون في قمة مستواه الفني".

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وكانت جماهير الزمالك استقبلت لاعبى الفريق الأبيض فى مطار أبو ظبى، بهتافات: "أبطال أفريقيا أهم.. السوبر يا زمالك"، بعد وصول الفريق الأبيض إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى.

واستقبل أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى.

في المقابل، يستقبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي، المدير الإدارى بعثة الفريق فى مطار أبوظبى مساء اليوم الاثنين، وحرص الثنائى على السفر أمس قبل بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات؛ للترتيب لاستقبال البعثة وحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب.