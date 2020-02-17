شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: هنكسب الأهلى تانى مرة في الإمارات وهناخد البطولة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق نادى الزمالك، أن اللاعبين أتوا إلى الإمارات من أجل هزيمة الأهلى لتانى مرة فى الإمارات وتحقيق البطولة الخامسة في أقل من عام، وذلك فور وصول الفريق إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وقال أمير مرتضى منصور أن الإمارات هي بلدنا وليست البلد الثانى وأننا متعودون على الأجواء في أبو ظبى وهى وش الخير علينا، واللاعبون لديهم إصرار كبير على هزيمة الأهلى للمرة الثانية بعد 2017 في السوبر، وإضافة البطولة الخامسة لدولاب الزمالك بعد تحقيق كأس مصر والكونفدرالية والسوبر المصرى السعودى والسوبر الأفريقي.

وأضاف المشرف العام على نادى الزمالك، أن مباراة الأهلى لها حسابات مختلفة عن أي مباراة، خاصة أنها لا تقبل أي توقعات، وما يزيد صعوبتها هو المستوى الجيد الذى يسير عليه الأهلى والزمالك في هذه الفترة.

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وتوجه لاعبو نادى الزمالك، فور وصولهم مطار أبو ظبى، إلى مقر إقامة الفريق وسط استقبال جماهيرى كبير، حيث، استقلت بعثة الزمالك الأتوبيس الخاص بهم فور تحية الجماهير التي حرصت على استقبالهم.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، في استقبال اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.