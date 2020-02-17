شكرا لقرائتكم أبوجبل: جمهور الزمالك يشرفنا دائما.. والسوبر الأفريقى حافز لإسقاط الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكر محمد أبو جبل حارس نادى الزمالك، جماهير الزمالك التي تشرف الفريق في كل مكان بعد الاستقبال الكبير فور وصول الفريق إلى الإمارات من أجل مواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها فى السادسة من مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد ملعب نادى الجزيرة، بمدينة أبو ظبى بالإمارات.

وأكد حارس الزمالك، أن التتويج بالسوبر الأفريقي يعطينا الحافز لإسقاط الأهلى وانتزاع السوبر المحلى، بعد الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها الفريق، مؤكدا جاهزية الفريق للمواجهة، متمنيا أن تخرج المباراة بشكل يليق بالكرة المصرية وتنظيم الإمارات الرائع الذى تعودنا عليه، حيث لديها تنظيم رائع للبطولات.

وتوجه لاعبو نادى الزمالك، فور وصولهم مطار أبو ظبى، إلى مقر إقامة الفريق وسط استقبال جماهيرى كبير، حيث، استقلت بعثة الزمالك الأتوبيس الخاص بهم فور تحية الجماهير التي حرصت على استقبالهم.

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وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس البعثة، في استقبال اللاعبين والجهاز الفنى، فى مطار أبو ظبى، وحرصت الجماهير على رفع لافتة عليها صورة المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الذى سجل ثنائية فى فوز الفريق مؤخرا بالسوبر الإفريقى أمام الترجى التونسى، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى.

وخاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، حيث فضل الجهاز الفنى للأبيض، السفر إلى الإمارات قبل المباراة بوقت كافٍ للدخول فى معسكر مغلق لمنح اللاعبين المزيد من الراحة والتركيز فى المباراة المقبلة، وإبعادهم عن أجواء الفرحة التى عاشها الفريق عقب التتويج بالسوبر الإفريقى.