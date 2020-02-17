شكرا لقرائتكم منتخب ناشئين اليد يتعادل مع اليونان فى بطولة البحر الأبيض المتوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل منتخب مصر لكرة اليد مواليد 2002 بقيادة مديره الفني أسر القصبى أمام نظيره اليوناني بنتيجة 21 / 21 في إطار أولى مباريات أحفاد الفراعنة في الفترة الصباحية ببطولة البحر الأبيض المتوسط المقامة في اليونان.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى ، الشوط الأول تقدم مصر بنتيجه 5/6 والشوط الثانى تعادل بنتيجه 8/8 و الشوط الثالث تقدم اليونان بنتيجه 7/8.

وبذلك حصل منتخب مصر على نقطتين و نصف بواقع نقطة الشوط الأول و نصف نقطة من التعادل فى الشوط الثانى و نقطة التعادل فى النتيجة النهائية وفقا للوائح البطولة .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مواليد 2002 مع نظيره السعودي في الفترة المسائية .

توجهت صباح أمس بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ إلي اليونان للمشاركة في البطولة .

وقام الإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة بدء من الدور الأول للمجموعات حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 15 دقيقة ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في 3 فترات كوقت مستقطع خلال المباراة .

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بينما ستكون مدة المباراة النهائية 60 دقيقة مقسمة علي 3 أشواط كل شوط مدته 20 دقيقة ولكل منتخب له 3 مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل عضو مجلس إدارة الإتحاد ومعه أسر القصبي مديرا فنيا للمنتخب ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة ومعهم اللاعبين مصطفي قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان.

تضم مجموعه منتخب مصر المجموعه الأولى مصر، اليونان، رومانيا، السعوديه، الكويت، البحرين، صربيا ، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات أسبانيا، تركيا، تونس، المغرب،مونتينجرو، مقدونيا، كرواتيا.

فيما يلتقى منتخب مصر صباح غدا الثلاثاء أمام منتخب صربيا و في المساء أمام منتخب الكويت والاربعاء صباحآ منتخب مصر امام منتخب البحرين الاربعاء فى المساء منتخب مصر امام منتخب رومانيا.