شكرا لقرائتكم الزمالك يعتمد على قائمة السوبر الأفريقي فى مواجهة الأهلي بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الأهلى كلاً من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط. مصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم. وخاض الزمالك مواجهة الترجى الماضية بالسوبر الإفريقى بنفس القائمة، فى اللقاء الذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل الثلاثية البيضاء يوسف أوباما "هدف" وبن شرقى "هدفين"، ليفوز الأبيض بالكأس الرابع فى السوبر الإفريقى كما خاض الزمالك مباراة ودية أمام جولدى، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، عقب عودة الأبيض من قطر، بعد الفوز على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، والتتويج ببطولة السوبر الإفريقى، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء الجمعة الماضى، على ستاد الغرافة القطرى، ووصل الزمالك اليوم إلى الإمارات بالقائمة التى خاض بها مواجهة الترجى.

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