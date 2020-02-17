الجبلاية ترفض قضاء جمال الغندور 25 يوما في السعودية بسبب كأس العرب

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جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، قضاء جمال الغندور رئيس لجنة الحكام 25 يوما في السعودية لمتابعة وتحليل اداء الحكام في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي تقام في السعودية . وطالبت اللجنة جمال الغندور بالتواجد في مصر خلال الفترة الحالية لمعالجة اخطاء الحكام ومتابعة اختبارات تقنية الفيديو . وقررت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم اختيار الحكمين الدوليين أحمد الغندور حكم ساحة وسمير جمال الحكم المساعد، للمشاركة فى إدارة مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 19 سنة، التى تستضيفها السعودية خلال الفترة من 17 فبراير إلى 2 مارس المقبلين. وأسفرت نتائج قرعة البطولة العربية لمنتخبات الشباب التى تستضيفها السعودية عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الجزائر والسعودية وفلسطين. وأعلن مسئولو الاتحاد العربى لكرة القدم عن مباريات بطولة كأس العرب للشباب مواليد 2001 التى تستضيفها السعودية، حيث يبدأ منتخب مصر مبارياته يوم 18 فبراير بمواجهة الجزائر ثم السعودية يوم 21 و فلسطين يوم 24 على أن يتأهل أول وثانى كل مجموعة لدورى الـ8. Advertisements تعرف على مجموعة منتخب مصر للشباب بكأس العرب: المجموعة الأولى: ضمت العراق وتونس وموريتانيا والكويت. المجموعة الثانية: ضمت المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي. المجموعة الثالثة: ضمت السعودية وفلسطين والجزائر ومصر. المجموعة الرابعة: وضمت السودان وليبيا وجزر القمر والإمارات. وكان منتخب مصر للشباب قد تلقى دعوة رسمية من الاتحاد السعودى للمشاركة فى البطولة، وهو ما رحب به ربيع ياسين، المدير الفنى للفراعنة الصغار، واصفًا المشاركة بأنها ستكون أفضل إعداد للفريق، لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها موريتانيا العام المقبل

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