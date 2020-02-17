شكرا لقرائتكم الأهلي ضد الزمالك .. الدرندلي يطمئن على إقامة بعثة الأحمر في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وحرص الدرندلي على الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق ووسائل الانتقالات وملاعب التدريب وذلك قبل وصول البعثة إلى الإمارات بوقت كاف.

فيما قرر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قرر إقامة تدريبات استشفائية للاعبين في فندق إقامة الفريق اليوم بالإمارات، وحدد السويسري برنامج بدني واستشفائي للاعبين في الجيم الخاص بفندق إقامة اللاعبين مساء اليوم لتفادي إجهاد السفر ومنح الفريق الراحة اللازمة قبل خوض التدريبات بشكل طبيعي غدا الثلاثاء.

Advertisements

وتطير بعثة الأهلي إلى الإمارات في الثانية بعد ظهر اليوم على أن تصل إلى أبو ظبى في الثامنة والنصف مساء، ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك على كأس السوبر في السادسة مساء الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويترأس بعثة الأهلى فى الإمارات خالد الدرندلى أمين الصندوق، فيما سبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارة البعثة، وتوجه الثنائى للإمارات للترتيب لإقامة الفريق بالأهلى، وفرض الجهاز الفنى حظرا إعلاميا على لاعبى الفريق عقب الفوز على المصرى البورسعيدى، لفرض حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الفريق ينتظر عدة مباريات قوية ومهمة فى شهر فبراير، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاوليمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات حيث تم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.